ಎಡಗೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ

ಎಡಗೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

astrology Mar 27 2026
Author: Suchethana D Image Credits:instaastrosocial instagram and Social Media
ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ:

ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಭೂತಕಾಲದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ:

ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಡೇರದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ:

ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ  ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಬಂದ ದ್ರೋಹ ಅಥವಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ:

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಮಚ್ಚೆ, ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಲುದಾರರು (Partner) ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ:

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆ, ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೋಗ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಭೋಗವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿರುವಿಕೆಯ ಕರ್ಮದ ಪಾಠವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಬಾರದೆಂದರೆ ಈ 5 ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ

ಗಂಡನನ್ನು ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸುವ ಹುಡುಗಿ ಈ 3 ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆತೂ ಇಡಬೇಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಯುಗಾದಿಯಂದು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅವಕಾಶ