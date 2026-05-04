ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು , ಅದೃಷ್ಟ
4 may 2026 horoscope ಮೇ 2026 ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶುಕ್ರನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಈ "ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ" ಯೋಗ ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಐಷಾರಾಮಿ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಣ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ
ಮಿಥುನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಜಗಳಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ
ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಠಿಣ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ದಿನವು ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ದಿನ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಶಾಂತಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು.
ಹಣ
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರಬಹುದು. ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.