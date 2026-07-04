ಜುಲೈ 4 ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ!
ಜುಲೈ 4, 2026ರ ದಿನವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಮೇಷ
ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಮಿಥುನ
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕಟಕ
ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ
ಸಿಂಹ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ತುರ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ತುಲಾ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಹಣದ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯೋಚಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಧನು
ಹಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮಕರ
ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ
ಕುಂಭ
ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ತರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆತುರಪಡದೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.