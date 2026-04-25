ಏಪ್ರಿಲ್ 25 ಇಂದು ರಾಜಪ್ರಾದ್ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2026 ರಂದು ರಾಜಪ್ರಾದ್ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಭ ಅವಧಿಯು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:47 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6:28 ರವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ.
ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2026) ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದಲೂ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2026), ನೀವು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
ಮಿಥುನ
ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ದಿನವಿಡೀ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2026) ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಅಪೂರ್ಣ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2026 ರಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಊಟವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರೆ, ವಿಷಯಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2026) ಯಾರನ್ನೂ ಹಣದಿಂದ ನಂಬಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಣಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಂತೋಷ
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2026) ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ
ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಊಟವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2026) ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಓಡಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಜಗಳವಾಡಬಹುದು.