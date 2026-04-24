ಇಂದು ರವಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
ರವಿ ಯೋಗ ರಾತ್ರಿ 8:14 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ರವಿ ಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
ಉತ್ತಮ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2026 ರಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಘರ್ಷವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ.
ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2026 ರಂದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಹಣದ ಕೊರತೆಯೂ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಣನೀಯ ಬೋನಸ್ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶುಭ ದಿನ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2026 ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಶುಭ ದಿನ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 2026 ರಂದು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.