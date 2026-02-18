ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ಇಂದು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಟರಿ
Rashifal 18 february 2026 Wednesday ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಇದೆ, ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ
ಮೇಷ - ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸವು ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮೋಜಿನ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ - ಸಾಲ ಪಾವತಿಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಸಿಂಹ - ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಮೋಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ
ತುಲಾ - ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ - ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಿರುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
ಧನು ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ - ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದಿನ ಉತ್ತಮ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ - ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.