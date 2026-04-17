ಇಂದು ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ!
17 april 2026 Friday lucky zodiac signs ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಗಮದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಯೋಗವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:08 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:02 ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಬಹುದು
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026) ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ದಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026) ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು.
ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ದಿನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026) ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಕರ
ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026) ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026) ನೀವು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.