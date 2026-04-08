ಇಂದು ರವಿ ಯೋಗ ಜೊತೆ ಶುಭ ಯೋಗ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ, ಅದೃಷ್ಟ
08 april 2026 Wednesday ರವಿ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗವು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:54 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:03 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರವರೆಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು.
ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬಹುದು.
ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಧರ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ದಿನವಿಡೀ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಣ ಲಭ್ಯ
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಣಯದ ದಿನಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವಿರಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ದಿನವು ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.