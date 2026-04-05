ಇಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು
05 april 2026 sunday lucky zodiac signs ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2026 ರಂದು, ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಜೋಡಣೆಗಳು ಮತ್ತು "ರಾಜಯೋಗಗಳು" ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನವೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಣಿವಿನ ದಿನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮದುವೆಯ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಲಾಭ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಕುಟುಂಬದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.