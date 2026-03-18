ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ… ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಹಾ ಯೋಗ ಶುರು
Rare Planetary Alignment April 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ. ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹಗಳ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ (Planetary Alignment) ಗುರು (Jupiter) ಶುಕ್ರ (Venus) ಬುಧ (Mercury) ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಗ ಇದೆ.
ವೃಷಭ (Taurus) – ಹಣದ ಗ್ರೋತ್
ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಜಂಪ್. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ಫಲ ಕೊಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮನೆ/ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿ ಯೋಚನೆ ಬರಬಹುದು. ಖರ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇತರರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಲಹೆ ಕೇಳೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗ್ರೋತ್
ಸಿಂಹ (Leo) – ಕರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಹಣ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು + ಹಣ ಎರಡೂ ಬರೋ ಸಮಯ, ನಿಮ್ಮ ಟಾಲೆಂಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್/ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ & ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್/ಪರ್ಸನಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇನ್ಕಮ್. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅವಕಾಶ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕೊಡುತ್ತವೆ
ಕನ್ಯಾ (Virgo) – ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಣ ನಿರ್ಧಾರ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸರಿಯಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. unnecessary ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬಹುದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ → ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೆಲ್ತ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲಾಭಗಳು ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ
ವೃಶ್ಚಿಕ (Scorpio) – ಅಚ್ಚರಿ ಹಣ
ವೃಶ್ಚಿಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ (bonus, gift, profit) ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಜಂಟಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಡೀಲ್/ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಫಲ ಕೊಡಬಹುದು. ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ (but smart risk only). hidden opportunities ಈಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತವೆ
ಮಕರ (Capricorn) – ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಭ
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಫಲ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಲ ಸಿಗೋ ಸಮಯ ಇದು, ಸ್ಟೇಬಲ್ & ಸುರಕ್ಷಿತ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಪಕ್ಕಾ. ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೋಸಿಷನ್ → ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. future planning (retirement, savings) ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ