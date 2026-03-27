ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ.. ರಾಮ ನವಮಿಯ ನಂತರ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ನಂತರದ ದಿನಗಳು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮೊದಲ ರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನ ರಾಮ ಅಥವಾ ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ, ರಾಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹನುಮಂತ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಾಮನ ಜನ್ಮ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಮ ನವಮಿಯ ನಂತರ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಧನಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ನವಮಿಯು ಯಶಸ್ವಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಈ ರಾಮ ನವಮಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ರಾಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಈ ರಾಮ ನವಮಿಯ ನಂತರ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವಿದ್ದರೂ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ನವಮಿಯ ನಂತರ ಕಷ್ಟಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶನಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.