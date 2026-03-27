ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಬಾರದು ಎಂದರೆ ಅವರ ಈ 5 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.
ಸಮಯ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆದರದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಸೋಲು ಖಚಿತ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಉಳಿತಾಯವೇ ನಾಳೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ.
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅಂತಹವರ ಸ್ನೇಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು.
ಯುಗಾದಿಯಂದು ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅವಕಾಶ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: 8 ಗುಣಗಳಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯವನು
Mantralaya: 22 ದಿನಗಳ ರಾಯರ ಮಠದ ಹುಂಡಿಯ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯ
ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್