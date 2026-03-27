Kannada

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು

ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಬಾರದು ಎಂದರೆ ಅವರ ಈ 5 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

festivals Mar 27 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:chat gpt
Kannada

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ

ಸಮಯ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.

Kannada

ಭಯ ಬಿಡಿ

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆದರದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ. ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಸೋಲು ಖಚಿತ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.

Kannada

ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ

ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂದಿನ ಉಳಿತಾಯವೇ ನಾಳೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ.

Kannada

ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ. ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ.

Kannada

ಕೆಟ್ಟವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಅಂತಹವರ ಸ್ನೇಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು.

