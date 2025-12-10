ಈ ಅದ್ಭುತ ರಾಜಯೋಗಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಲಕ್, ಲಾಟರಿ
Rajayoga 2026 amazing yoga those born under these zodiac signs get luck 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳು
ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ - ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೊದಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಜನವರಿ 2, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮೇ 14, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 2 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗವಾದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷವು ಜೂನ್ 2, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
2026 ರ ರಾಜಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಹ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಹುಡುಕಾಟವು ಈಡೇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಾಹನ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.