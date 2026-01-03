2026ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಚಲನೆ, ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
Rahu transit 2026 these zodiac signs sudden financial gainsand wealth 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ಶತಭಿಷದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಶತಭಿಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶತಭಿಷ ರಾಹುವಿನ ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಆಳವಾದ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಆಮದು-ರಫ್ತು, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಆದಾಯವು ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಹುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಹು 5 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 9 ನೇ, 11 ನೇ ಮತ್ತು ಲಗ್ನ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಅದೃಷ್ಟ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು.