ಶನಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಫೋಟ, ಮುಂದಿನ 10 ತಿಂಗಳು 4 ರಾಶಿ ಆದಾಯ ಡಬಲ್ ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ
Rahu enter shani sign 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಸಮೃದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹು ಮೇ 18, 2025 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಗೋಚರ ಗ್ರಹವಾದ ರಾಹು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಇದರ ಸಂಚಾರವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 11 ತಿಂಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ನಂತರ, ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಶನಿಯ ಎರಡೂ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶನಿ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂಟಿ ಜನರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಹನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ರಾಹು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.