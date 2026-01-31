ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ, 5 ರಾಶಿಯ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲು
Rahu gochar ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ನೆರಳು ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆಯ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ವೃತ್ತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಾಹು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಪರ್ಕವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸದ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಇರುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನರಮಂಡಲ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಹಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಜೀವನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಪ್ರಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಅಂತಿಮ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಿಂದ, ಇತರರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.