2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ರಾಹು ಕಾಟ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ
Rahu gochar 2026 taurus leo Virgo Scorpio Aquarius Pisces face troubles ರಾಹು 2026 ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹು ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಶಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ರಾಹುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು . ವರ್ಷವಿಡೀ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿರೋಧಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸದ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಡವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು . ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.