ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಬುಧ ದಿಕ್ಕು ಬದಲು, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
5 times mercury transit in december 2025 leo libra capricorn lucky ಬುಧ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬುಧನು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
2025ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಬುಧ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ತಿಂಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಬಹುದು.