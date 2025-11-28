ಗುರು ಗ್ರಹವು 2026 ರ ರಾಜ, ಎರಡು ರಾಶಿಗೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಲಕ್, ಸಂಪತ್ತು
Horoscope 2026 guru money wealth to lucky zodiac signs 2026 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಶಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ದೇವರುಗಳ ಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ
ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಗುರುವು 2026 ರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವು ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಗುರುವಾರ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಗುರುವಾರ ಬೆಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಬಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.