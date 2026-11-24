ನಾಳೆ ನವೆಂಬರ್ 25 ಸಂಜೆ 4:34 ಕ್ಕೆ ರಾಹು ರಾಶಿ ಬದಲು, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ
ನವೆಂಬರ್ 25, 2026 ರಂದು, ಸಂಜೆ 4:34 ಕ್ಕ ರಾಹು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ
ನವೆಂಬರ್ 25, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 4:34 ಕ್ಕೆ ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಕೇತು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು.
ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮನ್ವಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗಬಹುದು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.