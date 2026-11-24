ನವೆಂಬರ್ 24, 2026 ರ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕ ಮೇಷ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಸೇವೆ, ಪರೋಪಕಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವತ್ತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಲವು ತೋರುತ್ತೀರಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಆಳವಾದ ಆಂತರಿಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ದೂರ ಅಥವಾ ಅಪಶ್ರುತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷದ ಉತ್ತಮ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಹಗುರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಆನಂದಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ನೀವು ಇಂದು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ತಪ್ಪು ನಂತರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ನೀವು ನವೀಕರಣ, ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದ್ದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು, ಅದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಲೋಕೋಪಕಾರ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಬೆಂಬಲವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪು ಇಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.