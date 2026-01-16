2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ದ್ವಿಗುಣ ಸಂಚಾರ, 3 ರಾಶಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ರಾಹು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿಯ ನಂತರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಹುವನ್ನು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಚಲನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಹು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ವಿನಾಶದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಆದರೆ ರಾಹು ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
Rahu
2026ನೇ ವರ್ಷವು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಹು ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಹು ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಗ್ರಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಚಾರಗಳಿಂದ ಯಾವ 3 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ಎರಡು ಸಂಚಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.