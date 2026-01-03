2026ರಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ವಿಷ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ
Rahu creates visphotak yog unlucky zodiac signs ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ರಾಹು ಜೊತೆ ವಿಸ್ಫೋಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಹು
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:57 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2026 ರವರೆಗೆ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ವಿಷಕಾರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ . ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು 11 ನೇ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶನಿಯು ಧನು ರಾಶಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯು ವಿಷಕಾರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.