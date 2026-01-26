18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಹು-ಬುಧ ದೊಡ್ಡ ಮಿಲನ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
Rahu budh conjunction february 2026 ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
Rahu budh conjunction
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಣ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮವು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ರಾಹು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರಲಿವೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಬರಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಷಟ್ಪದಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗವು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರಲಿದೆ. ಜೀವನವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಈ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.