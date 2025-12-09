2026 ರಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ
Universe testing these zodiac signs 2026 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ತುಂಬಾ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವರ್ಷವಿಡೀ ಇತರರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶನಿಯು ಶಿಸ್ತು, ನಿರ್ಬಂಧ, ರಚನೆ, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವವರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಆ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರೇ ಮುಂದಿನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ಲುಟೊ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ . ಅದರೊಂದಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ , 2026 ನಡೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ವರ್ಷವಲ್ಲ.ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಕಠೋರವೆನಿಸಿದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಇದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ವಿಕಸಿತ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಜನರನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ, ಈ ಉಬ್ಬುಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ನೀವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ನೋಡ್ ಇರುತ್ತದೆ.ಇದು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅದು ವಿಷಕಾರಿ ಮಾಜಿಗಳು, ವಿಷಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರಲಿ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಅದೃಷ್ಟ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ರೂಪಾಂತರದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. , ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಠೋರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2026 ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದಾದರೂ, ಈ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದು ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಜ್ಜಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರೇ, ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ.