ಇಂದು ಶನಿವಾರ 2026ರ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ವುಲ್ಫ್ ಮೂನ್ ದಿನ 3 ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್
Purnima 2026 Wolf Moon these 3 zodiac signs get luck and wealth 2026ರ ಮೊದಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ವುಲ್ಫ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜನವರಿ 3 ಇಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವುಲ್ಫ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವುಲ್ಫ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳ ಕೂಗು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ವುಲ್ಫ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ: ಗೌರವ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಲಾಭಗಳು
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಉಡುಗೊರೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಧನು: ಅದೃಷ್ಟ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಓಡಾಟಾ ಜಾಸತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.