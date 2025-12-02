2026 ರಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ನಷ್ಟ
money astrology new year 2026 lucky unlucky zodiac signs 2026 ರ ವರ್ಷವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ . ಲಾಭ-ನಷ್ಟ, ಆದಾಯ-ವೆಚ್ಚ.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದೆ, ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಣದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ. ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರ ಅಥವಾ ಬಳೆ ಧರಿಸಿ. ಗುರುವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಿ.