ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2025 ರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಯುಗ, ಸಂಪತ್ತು
zodiac signs powerful era December 2 2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 2025 ರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ರೂಪಾಂತರವು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ದಿನದಂದು ಶುಕ್ರವು ಪ್ಲುಟೊದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ಲುಟೊ ಆ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಅರಿವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಶುಕ್ರನು ಪ್ಲುಟೊ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಂಪನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಿರಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು, ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲೋ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಅವಕಾಶ. ಈ ದಿನ, ಈ ಪ್ಲುಟೊ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ವಸ್ತುವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಶುಕ್ರನು ಪ್ಲುಟೊ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ರಂದು, ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಅರಿವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲಕುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಂತರವು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ.