ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ
October 18 2 Rajayoga Auspicious For 5 Rashi Get Luck Property Profit ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ಕ್ಕೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದ ಮಹಾ ಸಂಗಮವಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಧನ್ತೇರಸ್ ದಿನದಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಿರಿ. ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸರಾಜ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಈಡೇರದ ಆಸೆಯೂ ಈಡೇರಬಹುದು. ನೀವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಐದನೇ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಏಳನೇ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಧನ್ ತೇರಸ್ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.