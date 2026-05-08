ಈ 3 ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ 'ಯಜಮಾನರು', ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾರೆ!
Numerology women leadership qualities ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
1ನೇ ದಿನಾಂಕ: ಜನಿಸಿದ ನಾಯಕ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ (ಅಥವಾ ಅವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1) ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಸೂರ್ಯನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆಯೇ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನವರು. ಅವರು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿರ್ಬಂಧಿತರಾಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ.
8ನೇ: ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಉದಾಹರಣೆ
8 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶನಿ ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ . ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶನಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕನಸು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರು.
9 ನೇ: ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ
9ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ . ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತರು. ತಪ್ಪು ನಡೆದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಲು ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.ಅವರಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ "ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ" ಮನೋಭಾವವು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.