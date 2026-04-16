- Home
- Astrology
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಶನಿಯಿಂದ ಲಕ್, 35 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಶನಿ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿ ಗ್ರಹದ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಾಂಕ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರನ್ನು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಡಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶನಿಯು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಶನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ
ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶನಿಯು ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ
8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ
ಶನಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವವರು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನವು ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಲಹೆ
8 ರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಾರದು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.