ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
Numerology ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ನಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಅಥವಾ 26ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 'ಸಂಖ್ಯೆ 8'ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕ. ಶನಿ ದೇವ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರನ್ನು ಶನಿ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ನಂತರ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಇವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಬಂದರೂ ಕೊನೆಗೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯು ಕಠಿಣ ಸ್ವಭಾವದ ಗುರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಇತರರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಬಾಲ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹೋರಾಟವೇ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳೇ ಭವಿಷ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು
ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿತಭಾಷಿಗಳು. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಅಹಂಕಾರಿಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಒಳಗೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರಿಗೆ 35-36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ತಾಳ್ಮೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
