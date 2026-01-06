ಈ ಜನರ ಸಂಪತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಾಗುತ್ತಾರಂತೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಅವರ ಜನರು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಈ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವೃತ್ತಿ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕೆಲವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆರೋಗ್ಯ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ನಾಯಕತ್ವ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗುಣಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಬುಧ ಗ್ರಹವು 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಬುಧವು ಸಂಪತ್ತು, ವ್ಯವಹಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನುರಿತವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪ್ರವೀಣರು. 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಶುಕ್ರವು ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ, ವೈಭವ, ಗ್ಲಾಮರ್, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸುಂದರ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಜನರು ಅವರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.