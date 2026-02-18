ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್, ಪ್ರಣಯ ಪ್ರೇಮಿ
Numerology number people ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇವರು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 6
6, 15, ಅಥವಾ 24 ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸುವರು. ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಡೇಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ
ಮೂಲ 4
4, 13, 22, ಮತ್ತು 31 ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಲಾಗಿನ್ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು.ರಾಹು ಪ್ರಭಾವ — ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವರ್ತನೆ. ಹೊರಗೆ ಕಠಿಣ, ಒಳಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ. ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಬಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷತೆ
ಮೂಲಂಕ್ 3
3, 12, 21, 30 ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಪ್ರಣಯ ಪ್ರೇಮಿ, ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ — ಜ್ಞಾನ, ಗೌರವ, ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಪ್ರಣಯಪ್ರಿಯರು ಆದರೆ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಗುಣ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಣಿಸಬಹುದು
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 2
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 2 ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮೃದುವಾದ ಸ್ವಭಾವ ತುಂಬಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು. ಸಂಗಾತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಓದಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು