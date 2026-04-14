ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ
numerology mulank 7 ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ತಮಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೇತು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, 7 ನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಕೇತು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರ ಜನನವು ಅವರ ತಂದೆಯ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಅವರ ಆಗಮನವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕೇತುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು.
ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಈ ಜನರಿಗೆ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಂಬಾ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.