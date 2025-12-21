ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಶಿವನ ಪರಮ ಭಕ್ತರು, ಮಹಾದೇವನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಅವರ ಮೇಲೆ
Numerology mulank 7 8 9 girls are lord shiva devotees get mahadev blessings ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭೋಲೆನಾಥನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹುಡುಗಿಯರು ಇವರು.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 1 ರಿಂದ 9 ರ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಾದೇವನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 17, 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆತ್ಮಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ, ಮೌನ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬದಲು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಶಿವನ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಭೋಲೆನಾಥನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಸಹ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ 8
ಮೂಲ 8 ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೂಲ 8 ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಶನಿ. ಈ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ವಿಳಂಬಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ, ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಯು ಮಹಾನ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಎಂಬ ಅವನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವವನು. ಅವರು ಶಿಸ್ತು, ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಹಿನ್ನಡೆಯ ನಂತರವೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಜನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18, 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಇದು ಸಾಹಸ ಗ್ರಹ. ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಹಾದೇವನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರೂಪಗಳಾದ ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಭೈರವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉಗ್ರರು, ಸೂಕ್ಷ್ಮರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕರು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಧರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೋಪದ ಬದಲು ದೈವಿಕ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಅಂತಹ ಆತ್ಮಗಳು. ಅವರ ಮಾರ್ಗವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅವರು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.