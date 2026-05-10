ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ 2026 ರ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?
Numerology astrology ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ 2026 ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿರುವ ಕೆಲವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳಿವೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಅಥವಾ 26 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 8, 2026 ವರ್ಷವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ? ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 2025 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಹಜ.
'ಈ' ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ?
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ವರ್ಷವು ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 2+0+2+6=10= ಮೊತ್ತ 1 ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಶನಿಯ ಶತ್ರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 8 ರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 8 ರ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಯಾಸ, ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಯಶಸ್ಸು ತಡವಾದರೂ ಶಾಶ್ವತ...
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಇರುವವರಿಗೆ 2026 ರ ವರ್ಷವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಗೌರವ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
2026 ರಲ್ಲಿ ರಾಡಿಕ್ಸ್ 8 ಇರುವ ಜನರು ಏನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?
ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..
ಶನಿವಾರ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಹಣ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಅಥವಾ ಶನಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸಿ. ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ.ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.