ಜನ್ಮದಿನದ ಅನ್ವಯ ನವೆಂಬರ್ ಹೇಗಿದೆ? ಕಚೇರಿ, ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರೇಮ, ಮದುವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿವರ- ಪರಿಹಾರ
ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಈ ಲೇಖನವು 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರೀತಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025 ಹೇಗಿದೆ
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ನವೆಂಬರ್ 2025 ಹೇಗಿದೆ, ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಕುಟುಂಬ, ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ, ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನುಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪರಿಹಾರವೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 1, 10, 19, ಅಥವಾ 28
ಆಳುವ ಗ್ರಹ: ಸೂರ್ಯ
ನವೆಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ (3, 9, 2, 2, 9, ಮತ್ತು 3) ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ
ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ (ಮಾಧ್ಯಮ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸಂಗೀತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಂತಹ) ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದರೂ, ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಕ್ರಮೇಣ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಈ ತಿಂಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ
ಶಕ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಯಾಸವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ, "ಓಂ ಘೃಣಿ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 7 ಅಥವಾ 11 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ.
ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಹ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ: 2, 11, 20, ಅಥವಾ 29
ಆಳುವ ಗ್ರಹ: ಚಂದ್ರ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ
ಈ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಎರಡನೇ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಂಡದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ಈ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉಷ್ಣತೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ
ನೀವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಂಗಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ: 3, 12, 21, ಅಥವಾ 30
ಆಳುವ ಗ್ರಹ: ಗುರು (ಗುರು)
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ
ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಿ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಎರಡನೇ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ.
ಆರೋಗ್ಯ
ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು; ಸಮತೋಲಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ -
4, 13, 22, ಅಥವಾ 31
ಆಳುವ ಗ್ರಹ - ರಾಹು
ರಾಹು ನಿಗೂಢತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ
ಈ ತಿಂಗಳು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಹಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಎರಡನೇ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಮತೋಲಿತ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಊಟ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಪರಿಹಾರ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಇದು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ - 5, 14, ಅಥವಾ 23
ಆಳುವ ಗ್ರಹ - ಬುಧ
ಬುಧವು ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ
ಈ ತಿಂಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆದರೆ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಸಾಧ್ಯ. ಕೇಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ. ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ
ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರ
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಇದು ಬುಧವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ - 6, 15, ಅಥವಾ 24
ಆಳುವ ಗ್ರಹ - ಶುಕ್ರ
ಶುಕ್ರ ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಗ್ರಹ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ
ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ವಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮೊಂಡುತನವಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಆರೋಗ್ಯ
ಗಂಟಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ತಡರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಪರಿಹಾರ
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡಿ. ಇದು ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ - 7, 16, ಅಥವಾ 25
ಆಳುವ ಗ್ರಹ - ಕೇತು
ಕೇತುವು ನಿಗೂಢತೆ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಗ್ರಹ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ
ಈ ತಿಂಗಳು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ವಾರಗಳು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ತಿಂಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ.
ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ - 8, 17, ಅಥವಾ 26
ಆಳುವ ಗ್ರಹ - ಶನಿ
ಶನಿಯು ಕ್ರಿಯೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದ ಗ್ರಹ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ
ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎರಡನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಎರಡನೇ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆವೇಗವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9
ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ - 9, 18, ಅಥವಾ 27
ಆಳುವ ಗ್ರಹ - ಮಂಗಳ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಗ್ರಹ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ
ಈ ತಿಂಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಕೋಪ ಅಥವಾ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ; ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ
ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೋಪವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಪರಿಹಾರ
ಶಿವನಿಗೆ ಕೇಸರಿ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.