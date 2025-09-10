ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮಚ್ಚೆ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ birth mark ನೋಡಿಯೂ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ Birth Mark ಇದ್ದರೆ ಮಹಾ ರಸಿಕರು, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ...
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು, ಬರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಗುರುತುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಯಾವುದಾದರೂ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮದುವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡು ಸಂಬಂಧ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ಪುರುಷರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಗುರುತು ರಹಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಇದೆಯೇ?
ಎದೆಯ ಬಲಭಾಗ
ಈ ಜನರು ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಣಯಶೀಲರು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಆಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿವಾಹಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು.
ಎಡ ಭುಜ:
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವಿವಾಹಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.
ಒಳ ತೊಡೆ (ಬಲ/ಎಡ)
ಇಂಥ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀವ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಮರುಮದುವೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆನ್ನಿನ ಮಧ್ಯ (ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಪ್ರದೇಶ);
ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಅರ್ಧ ಅಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ಮದ ಸಂಕೇತವಿದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹು ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಅಂಗೈ (ಮದುವೆ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ)
ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ವಿವಾಹಗಳ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಬಲ ಹುಬ್ಬು:
ಈ ಸ್ಥಳವು ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾಹಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗ (ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಬಳಿ):
ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವನ. ಅಂತಹ ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಳವಾದ, ತೀವ್ರವಾದ ಆತ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ - ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ:
ಇದು ಗುಪ್ತ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಹು ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಹಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಲ್ಲುದು. ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಯ ಕರ್ಮದ ಆಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
