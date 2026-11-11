ಗುರು, ಮಂಗಳ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ: ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 6 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ!
ನವೆಂಬರ್ 2026 ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ: ಗುರುವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೇತು ಕೂಡ ಅದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಮಂಗಳನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ನವೆಂಬರ್
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಚರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇತು ಕೂಡ ಅದೇ ಚರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಬುಧನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯು ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ, ವೃಷಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ,ಧನು
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ನೀವು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.