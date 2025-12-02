ಹುಷಾರು! ಇದು 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ನ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
Nostradamus 2026 predictions warning world war 3 2026ನೇ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ರವಾದಿ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2026 ರ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಸಾಲುಗಳು ಹೊಸ ಪೋಪ್ಗೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 1555 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ "ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸೀಸ್" ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಜೇನುನೊಣಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು
ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿನ 26 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು 2026 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೈ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೃಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, "ಜೇನುನೊಣಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕತ್ತಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ." ಇದು ಭಯಾನಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸತ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜೇನುನೊಣಗಳು ಒಂದು ದಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೆಪೋಲಿಯನ್ನ ರಾಜಮನೆತನದ ಬಿರುದುಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೈ ಹಿಸ್ಟರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಟಿಸಿನೊಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಟಿಸಿನೊ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಪ್ರಕಾರ, ನಗರವು ರಕ್ತದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಟಿಸಿನೊ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ಕಾಡುಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಏಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಯುದ್ಧವು ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಯುದ್ಧವು ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದ ಈ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ತುಂಬಾ ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.