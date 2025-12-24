2026 ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಹಣ
New year lucky sign sun year may be lucky for these zodiac sign ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೌರವ, ನಾಯಕತ್ವ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೇಷ, ವೃಷಭ
ಮೇಷ: ಈ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಳೆಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಲಾಭಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿವಾಹವಾಗಬಹುದು. ಗುರು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸಿ.
ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕಾಟಕ
ಮಿಥುನ: ಈ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. |
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಹಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಹನುಮಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಶನಿವಾರದಂದು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಗಾಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಶನಿವಾರದಂದು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ವರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ತುಲಾ,ವೃಶ್ಚಿಕ
ತುಲಾ: ಈ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸಿ. ಗುರುವಾರ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಭಾಗವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ಧನು ರಾಶಿ,ಮಕರ
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಎದೆ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಸುಳ್ಳು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಶನಿವಾರದಂದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಮಕರ: ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಹಳದಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
ಕುಂಭ,ಮೀನ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಕೆಲವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
ಮೀನ: ಈ ವರ್ಷ, ಹಠಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮೂಳೆಗಳು, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರವು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಹುದು. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಶನಿವಾರದಂದು ದಾನ ಮಾಡಿ.