ಪಂಚಕ-ಕರ್ಮಗಳ ಡಬಲ್ ದಾಳಿ, ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ
Zodiac signs ಈ ಎರಡು ಶುಭ ದಿನಗಳು ಎರಡು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳಾದ ಪಂಚಕ ಮತ್ತು ಖರ್ಮಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಪಂಚಕ-ಕರ್ಮ
ಖರ್ಮವು ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಕವು ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:27 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರಕ ಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮಾರ್ಚ್ 21 ರವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಸಮಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣ ಸಮಯಗಳಿವೆ. ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ಪದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳು ಇರಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಪಂಚಕ ಮತ್ತು ಖರ್ಮಗಳ ಅಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಜನರು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳಾಗಲಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.