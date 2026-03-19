ಎಪ್ರೀಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ
Navpancham rajayoga ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 2 ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ 5 ಮತ್ತು 9 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ, "ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ" ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಸೇರಿ ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ
ರಾಜಯೋಗ
ಬುಧವು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ (ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ) ಇದೆ. ಗುರುವು ಬುಧದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ (ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ) ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2026 ರಂದು (ಸಂಜೆ 4:55), ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನವ ಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದರ ರಚನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು.