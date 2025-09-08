ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಿಯ 3 ರಾಶಿಗಳು: ಇವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವ ದೇವರು!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರ ದೇವರು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಹ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಕ, ಶಾಂತಿ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಗಳು
ಚಂದ್ರ ಶೀತಲ, ಮೃದು ಗ್ರಹ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ, ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ಅವನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ, ನೀಚ ಅಥವಾ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವನ ಪ್ರಭಾವ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ, ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ, ನೀಚ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ಚಂದ್ರನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮೃದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಚ್ಚ ಎಂದರೆ ಗ್ರಹದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ. ವೃಷಭ ಸ್ಥಿರವಾದ ಭೌತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆನಂದವನ್ನು ಬಯಸುವ ರಾಶಿ. ಚಂದ್ರನ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ ವೃಷಭದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಷಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕಲೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ರಾಶಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಇತರರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ರಾಶಿ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ, ವಿಶಾಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.