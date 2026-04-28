ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶ, ಹಣ
ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಚಂದ್ರನು ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ ಮೇ 1, 2026, ಶುಕ್ರವಾರ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:16 ಕ್ಕೆ, ಚಂದ್ರನು ರಾಹುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮೇ 2 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿಯಂದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸೂಚಕವಾದ ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅಂಶವೂ ಆಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಳರಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.