ಇಂದಿನಿಂದ ಬುಧ-ಶುಕ್ರನ ದಶಾಂಕ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ 10 ಪಟ್ಟು ಲಾಭ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
mercury venus semiquintile budh shukra dashank yog lucky zodiac sign ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ನವೆಂಬರ್ 7 2025 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:21 ರಿಂದ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ದಶಾಂಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ನವೆಂಬರ್ 7 ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:21 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಕೇವಲ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ದಶಾಂಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ 360° ನಭಚಕ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 10 ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಭಾಗವು 36° ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಈ 36° ಕೋನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ, ಅದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 'ದಶಾಂಕ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇಗನೆ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಇದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ದಶಾಂಕ ಸಂಯೋಗವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾದಿವೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ.