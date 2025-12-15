ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಲಾಭ
Budh shukra yuti 2026 mercury venus conjunct these zodiac signs ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಕಾಕತಾಳೀಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡಲಿದ್ದು, ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ೦ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಂಶದ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯುತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಆಸ್ತಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಅದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಲು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.