100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು-ಶುಕ್ರನ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ
Samsaptak rajyog 2025 guru shukra yog these 5 zodiac signs to get happiness ಶುಕ್ರನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗ ಇದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಯಕೆಯೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಣ ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಸಮಸಪ್ತಕ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಿಧಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು.