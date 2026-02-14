ರಾಜಯೋಗ, ಬಡ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಬುಧನ ಚಲನೆಯಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Mercury transit 2026 lucky 5 zodiac signs ಬುಧ ಸಂಚಾರ ಕುಂಭ: ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬುಧನ ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಂತಗಳಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹವು 2026 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2026 ರಂದು ಉದಯಿಸಿದ, ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಮತ್ತೆ ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಂತಗಳಿಂದಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೀಣತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಆಳುವುದರಿಂದ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಹಳೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 13 ರ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ತೀರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.